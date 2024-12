Mauro Cezar: Início excelente de Filipe Luís no mercado carente de técnicos

Apesar do ótimo início no Flamengo, com um título da Copa do Brasil, a reação positiva ao trabalho de Filipe Luís teve certa dose de exagero, ponderou Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, nesta quarta (25).

Na opinião do comentarista, isto acontece devido à carência de bons técnicos brasileiros - o que gera reações mais extremas diante de trabalhos minimamente diferentes, como o de Filipe Luís.