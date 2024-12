Corinthians: Augusto fecha 2024 nos braços da torcida em 1º ano de gangorra

Dentro de campo, as coisas continuavam mal. António Oliveira até emplacou algumas vitórias, mas teve dificuldade de criar consistência na equipe, tanto pela falta de peças quanto pelas saídas de jogadores do elenco.

Cássio, um dos maiores ídolos do Timão, rescindiu contrato em maio para assinar com o Cruzeiro — o que gerou mais uma onda de críticas à gestão. A escolha de Cássio em deixar o Corinthians foi motivada principalmente pelo desgaste emocional e com a diretoria.

Em junho, mais de 30 torcedores organizados do Corinthians invadiram a sala do presidente no Parque São Jorge, durante uma busca pelo diretor administrativo Marcelo Mariano. O dirigente, braço direito de Augusto, teve o nome envolvido no escândalo que culminou na rescisão do contrato com a Vai de Bet.

Por fim, o semestre acabou com António demitido em menos de cinco meses de trabalho. A motivação foi o péssimo início no Campeonato Brasileiro. O Timão ficou sem vencer por nove rodadas e chegou a ocupar a penúltima colocação da tabela.

Janela salvadora e arrancada

O primeiro ponto de virada para a reputação de Augusto Melo foi a contratação de Ramón Díaz. O argentino chegou com ares de "salvador da pátria", após ter evitado o rebaixamento do Vasco em 2023. O voto de confiança no trabalho do treinador foi fundamental.