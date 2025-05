Vasco anuncia saída do diretor de futebol Marcelo Sant'Ana

Dentro de campo, Fernando Diniz vai começar seu trabalho nesta segunda-feira com o elenco cruzmaltino.

Confira a nota oficial do Vasco na íntegra:

O Vasco da Gama informa o encerramento do vínculo contratual do Diretor Executivo de Futebol, Marcelo Sant'Ana.

O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios.

As atividades burocráticas do Departamento de Futebol ficarão, temporariamente, sob a responsabilidade do CEO, Carlos Amodeo, que acumulará tais atribuições.