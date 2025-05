Vasco anuncia demissão do diretor executivo de futebol, Marcelo Sant'Ana

Um dia após a derrota para o Vitória, o Vasco anunciou na noite deste domingo a demissão do diretor executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana. O time cruzmaltino não explicou o motivo da saída do dirigente.

"O Vasco da Gama informa o encerramento do vínculo contratual do Diretor Executivo de Futebol, Marcelo Sant'Ana. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios", informou o Vasco, em comunicado.

A direção do clube explicou as funções do departamento de futebol serão acumuladas pelo CEO Carlos Amodeo. "As atividades burocráticas do Departamento de Futebol ficarão, temporariamente, sob a responsabilidade do CEO, Carlos Amodeo, que acumulará tais atribuições", complementou o clube.