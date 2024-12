Pogba mira Copa de 2026 e está seduzido a jogar na França, diz site

Alvo do Corinthians, o meio-campista Paul Pogba está aberto a jogar no futebol francês para voltar à seleção e disputar a Copa do Mundo de 2026. A informação é do Diário AS, da Espanha.

O que aconteceu

Pogba tem como objetivo estar na Copa de 2026 após ter perdido a última edição por lesão, segundo a publicação. Campeão do mundo com a França em 2018, ele foi baixa de última hora no torneio de 2022, no Qatar.

O meia está "seduzido" pela ideia de jogar no futebol francês mirando recuperar a confiança do técnico Didier Deschamps. O jogador de 31 anos nunca chegou a jogar profissionalmente em seu país, já que foi contratado pelo Manchester United quando ainda estava no sub-17 do Le Havre.