Auxiliar do Palmeiras aponta erro de arbitragem no Choque-Rei e critica: "Desorganização tremenda"

A arbitragem do jogo entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo, não passou livre das polêmicas. O duelo terminou com a vitória do Verdão por 1 a 0, na Arena Barueri. O árbitro Rafael Rodrigo Klein expulsou Abel Ferreira no segundo tempo, o que abriu espaço para o auxiliar João Martins conceder a entrevista coletiva após a partida. À imprensa, o profissional teceu fortes críticas a um episódio que ocorreu no jogo.

O lateral esquerdo Wendell, do São Paulo, saiu de campo ainda no primeiro tempo após um choque de cabeça contra o goleiro Rafael. Ele deu lugar a Enzo Díaz, aos 25 minutos de jogo. De acordo com João Martins, foi repassado ao Palmeiras que o lance foi enquadrado como concussão, o que permitiria seis substituições no jogo, o que não ocorreu.

"Nós preparamos seis substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendell tinha saído com concussão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação. E nós nos preparamos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, são só cinco substituições. Já no decorrer do segundo tempo, é o qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas, tal quando o lance com o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé, não o deixou correr", declarou.