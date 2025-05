Thiago Silva pede desculpa após falar sobre caráter do elenco do Fluminense

Capitão do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva se pronunciou sobre sua entrevista após o jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O experiente defensor disse que o momento ruim da equipe, que perdeu seus últimos dois jogos, poderia ser uma falta de caráter do elenco.

Em seu perfil no Instagram, Thiago Silva afirmou que se expressou mal e que a palavra certa no contexto seria personalidade. O zagueiro ressaltou que não falta caráter ao grupo e se desculpou com os companheiros.

"Bastante chateado com a derrota de hoje, me confundi na entrevista pós-jogo ainda no gramado. Quero corrigir e deixar bem claro que 'caráter' não falta para ninguém nesse grupo. Gostaria de esclarecer que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que atravessamos devido aos últimos resultados. Me expressei mal e peço desculpas aos meus companheiros por isso. Vamos continuar o trabalho e nos cobrando sempre", escreveu o atleta.