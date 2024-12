Bisneto de Mussolini decide jogo, e torcida comemora com gesto fascista

Torcedores do Juve Stabia fizeram gesto fascista para comemorar o gol da vitória da equipe sobre o Cesena, pela 2ª divisão da Itália, marcado pelo bisneto do ditador italiano Benito Mussolini (assista abaixo).

Exultação fascista

Romano Floriani Mussolini fez o gol único da partida e correu para celebrar na direção da arquibancada. O ala de 21 anos fez gesto de silêncio levando a mão à boca com o indicador apontado para cima, extravasando a euforia por ter balançado a rede pela primeira vez na carreira.

Torcedores do Juve Stabia comemoraram fazendo o gesto da saudação fascista diversas vezes —chamado de "saudação romana". O movimento de erguer o braço estendido era acompanhado de gritos de "Mussolini" em resposta ao chamado do locutor do estádio Romeo Menti, que repetia "Romano" pelo sistema de som.