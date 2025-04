Brasileiro vai de um dos melhores do mundo a desinteligente para Guardiola

Matheus foi para o futebol inglês. O brasileiro foi contratado pelo Wolverhampton em agosto de 2022. Não durou muito por lá. O Manchester City pagou 60 milhões de libras (R$ 372 milhões à época) para tirar o jogador dos Wolves no meio de 2023.

O dia a dia com Matheus Nunes fez Pep Guardiola voltar atrás no que disse ainda em 2023. O treinador, no entanto, fez questão de elogiar o meio-campista naquela ocasião.

Talvez eu tenha exagerado um pouquinho... Ele não é [um dos melhores do mundo]. Ele é um jogador muito bom, de verdade. Mas, às vezes... Talvez eu tenha feito esse comentário após um 5 a 0, eu não sei... Ele [Nunes] é um jogador excepcional. Pep Guardiola, em setembro de 2023

O último domingo marcou uma crítica do treinador ao jogador. Nunes foi escalado como lateral no empate por 0 a 0 entre City e United no Campeonato Inglês. Após o jogo, Guardiola explicou por que escalou o atleta no sistema defensivo e disse que ele "não é inteligente o suficiente" para atuar no meio.

Ele tem o físico para ser um bom lateral. Não acho que ele seja um jogador para jogar no meio, ele não é inteligente o suficiente. Ele tem habilidades incríveis e está aprendendo muito. Pep Guardiola