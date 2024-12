Sobrevivente da Guerra das Malvinas ganha Copa Argentina: 'Sorte de voltar'

Em dezembro, havia terminado o serviço militar obrigatório e seu foco voltava a ser jogar futebol.

Omar De Felippe (à esquerda) posa com arma no ombro Imagem: Arquivo pessoal

E a guerra serviu para alguma coisa?

"Serviu para sentir que as Malvinas são argentinas. Tive a sorte de voltar inteiro e sentir o apoio da família e do clube. Tinha medo de saber como seríamos recebidos, mas as pessoas apoiavam, davam comida. Vi muita coisa. Vi garotos feridos e uma pedra, onde eu estava há alguns minutos, ir para os ares, com muitos dos nossos. Foi um morteiro dos ingleses. Fiz terapia, participei de grupos de ex-combatentes e aprendi que não se deve fraquejar nunca".

De volta à Argentina, De Felippe se reencontrou com o futebol. Jogou no Huracán até 1985. Depois, foi para a Colômbia jogar no Once Caldas e retornou à Argentina para atuar em equipes menores como Olimpo, Vila Mitre, Arsenal de Sarandi e San Telmo. Em 2009, começou a carreira de treinador, que atingiu o ápice com o título da Copa Argentina, com uma vitória por 1 x 0 sobre o Unión Santa Fé.

Após o título, fez uma comparação com o que passou na guerra e o cotidiano dos argentinos. "Com a gente nas Malvinas foi como a vida de todo argentino, que levanta às 5h da manhã, toma um ônibus para trabalhar e nunca tem o suficiente. A gente tinha fome, frio e precisava levantar para buscar comida de alguma maneira. Era preciso sobreviver, aqui também é assim".