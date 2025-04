73ª Prova Ciclística 1º de Maio terá equipes fortes na Elite

O evento abrirá a programação ciclística na cidade, que ainda contará com os Campeonatos Paulistas de Contrarrelógio e Estrada, programados para os dias 2 e 3 de maio, respectivamente. Esses eventos marcam a comemoração do centenário da FPCiclismo.

No ano passado, os vencedores da Elite foram Victor Andrade, da Taubaté Cycling Team, com o tempo de 2h01min05s271 (39 voltas), e Wellyda dos Santos, da Pindamonhangaba, que completou as 24 voltas em 1h31min22s386.

A 73ª Prova Ciclística 1º de Maio é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo e apoio da Prefeitura Municipal de Indaiatuba e suas Secretarias Municipais.

Programação

1ª BATERIA - Circuito A - 2 km/volta

8h - Infanto Juvenil Masculino (*) - 12 a 14 anos - 15 Voltas - 30 km