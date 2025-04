Novo coordenador do Grêmio, Felipão comenta relação com Mano Menezes

O técnico também detalhou sua primeira experiência como coordenador técnico e, ainda, jurou amores ao Grêmio.

"No Athletico, era algo diferente. Estávamos por trás de um treinador jovem. Aqui no Grêmio não, nós temos o Mano e é totalmente diferente".

"Se eu sentar aqui (no Grêmio) e não quiser mais nada, eu tenho que morrer. Todos os dias tenho que acordar com muita vontade, não me importa se já ganhei, vou atrás de outro objetivo. O Grêmio, para mim, é um amor, é aquilo de que sempre gostei desde criança", completou.

Com Felipão e Mano Menezes, o Grêmio espera reagir na temporada. A equipe gaúcha começou mal no Brasileirão e está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com cinco pontos.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o CSA, fora de casa, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.