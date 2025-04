Corinthians terá documentário sobre a invasão corintiana no Mundial de 2012 no Japão

A conquista do Mundial de Clubes de 2012 é uma das mais importantes da história do Corinthians. Estima-se que mais de 30 mil corintianos foram até o Japão assistir o Timão bater o Chelsea por 1 a 0, com um gol de cabeça de Paolo Guerrero e, assim, conquistar o mundo pela segunda vez.

No dia 7 de maio, estreará na Max e na TNT, o documentário "VAI CORINTHIANS", que reviverá a inesquecível invasão corintiana no território japonês. No canal de TV por assinatura, a produção será exibida às 19h45.