Troféu do Super Mundial terá exposição gratuita no Rio de Janeiro em maio

O troféu do inédito Super Mundial de clubes de Fifa será exposto no Rio de Janeiro em evento gratuito na próxima semana.

O que aconteceu

A taça estará no Aterro do Flamengo no dia 4 de maio, das 13h (de Brasília) às 18h. A exposição começa daqui a 46 dias, em 14 de junho, nos EUA.

O evento conta com ativações exclusivas e está sendo promovido pela Budweiser, patrocinadora oficial do torneio. No local, torcedores poderão participar de desafios, ganhar brindes e e se encontrar com ídolos do futebol —como o ex-zagueiro e capitão do penta Lúcio. A estrela do Fut7 Kelvin Oliveira também marcará presença.