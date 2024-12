'Diegos' cornetam técnico Filipe Luís em grupo, mas se rendem: 'Elogios'

Filipe Luís pode até ter agradado rápido a torcida do Flamengo com o bom trabalho desde que assumiu o clube, mas tem um grupo que ainda consegue cornetar, mesmo que na brincadeira. Diego Alves, Diego Ribas e o atual treinador do Rubro-negro formam o "grupo do cafezinho" e analisam o trabalho do ex-companheiro. Após o início promissor, eles se renderam ao amigo.

O que aconteceu

Amigos de longa data, os "Diegos" cornetam e avaliam o trabalho de Filipe Luís como treinador. O "grupo do cafezinho" tem feito mais elogios do que críticas ao ex-lateral neste momento, como brincou Diego Ribas.