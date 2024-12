Prancheta do PVC: como Paulinho jogaria no Palmeiras de Abel

Mas voltar pelo lado esquerdo para marcar tira muito da espontaneidade do jogo do Paulinho. Ele vai muito bem quando você faz uma dupla de ataque, com ele por dentro.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista opinou que prefere Paulinho como segundo atacante ou ponta de lança, se movimentando com liberdade mais perto da área e do gol.

Em primeira análise, o Paulinho se encaixaria na ponta esquerda, mas eu não gosto do Paulinho na ponta esquerda.

O Paulinho foi muito bem no encaixe com o Hulk quando jogava por dentro, como dupla de ataque, com dois atacantes que se entrosam e invertem posições.

Paulo Vinícius Coelho

Em duas temporadas no Galo, Paulinho soma 50 gols e 12 assistências em 120 jogos. Abel deseja tê-lo no ataque do Palmeiras desde que ele retornou do futebol alemão e acertou com o Atlético-MG

Palmeiras estuda oferecer R$ 115 milhões mais dois jogadores por Paulinho

O Palmeiras estuda oferecer R$ 115 milhões e mais dois jogadores ao Atlético-MG por Paulinho, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho.