Conmebol realiza sorteio da 1ª fase da Sul-Americana; confira os jogos

Fase preliminar

Os duelos da 1ª fase valem uma vaga nos grupos da Sul-Americana. São confrontos entre times do mesmo país em jogo único, com o mando de campo definido pela ordem do sorteio. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Os seis representantes brasileiros entram direto na fase de grupos, assim como os times da Argentina. Quatro clubes eliminados na terceira fase da Libertadores também garantem vaga nesta etapa.

São 32 equipes brigando em clássicos nacionais pelas 16 vagas finais. Times de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela estão no páreo na fase preliminar.