Por que Corinthians não quis acordo com empresa que ajudaria a trazer Pogba

O Corinthians descartou a possibilidade de ser patrocinado pela Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes, que se propôs a ajudar na contratação do francês Paul Pogba.

O que aconteceu

A empresa se ofereceu para pagar o salário de Pogba, em publicação nas redes sociais, mas não houve avanços com o Timão. Em nota, a Fatal Model informou que "deu início à negociação com o Corinthians". Porém, o UOL apurou que o único contato entre as partes foi através de um e-mail enviado pela empresa. Nenhuma outra conversa com dirigentes aconteceu, nem mesmo de maneira informal.

Dois motivos brecaram o patrocínio: a chance mínima de contratar Pogba e a preocupação do clube com sua própria imagem. O Timão demonstrou interesse no francês, mas descartou sua chegada muito rapidamente pelas altas cifras envolvidas. Além disso, fontes afirmaram à reportagem que o patrocínio dificilmente passaria pelo compliance do clube, uma vez que possui atividade incompatível com diretrizes internas.