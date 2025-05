Pablo Maia e Arboleda treinam e reforçam o elenco do São Paulo no Peru pela Libertadores

Já Pablo Maia cumpriu todos os prazos de recuperação de uma cirurgia ligamentar realizada em fevereiro. Ele vem treinando com bola e foi bem avaliado no processo de transição física. Com ele no grupo, Zubeldía aumenta suas opções para mexer no setor de meio-campo.

O atacante Lucas, que na partida da última sexta-feira, entrou no segundo tempo do empate com o Fortaleza, mostrou estar totalmente recuperado e tem boas chances de iniciar o confronto contra os peruanos, em Lima, como titular.

Após a atividade no CT, o elenco seguiu viagem para Lima neste domingo. Com sete pontos, a equipe paulista lidera o Grupo D. O Libertad, do Paraguai aparece na segunda colocação com um ponto a menos. Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Alianza figura na terceira posição, enquanto o Talleres, que perdeu todos os seus compromissos, é o lanterna.