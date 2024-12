Corinthians, Boca e mais 2: quem parou Real no Mundial ou Intercontinental

Imagem: Matthew Ashton - EMPICS/PA Images via Getty Images

O Pachuca até tentou, mas se tornou mais um clube que foi derrotado pelo Real Madrid ao longo da história dos Mundiais de Clubes e dos Intercontinentais. Ao todo, apenas quatro equipes conseguiram parar os espanhóis.

Quem já parou o Real

O Peñarol conseguiu arrancar um empate e duas vitórias contra o Real no antigo Intercontinental. Em 1960, os uruguaios ficaram no 0 a 0 no jogo de ida, mas acabaram superados por 5 a 1 na volta. Depois, em 1966, bateram os espanhóis por 2 a 0 nos dois duelos e se sagraram campeões.

O Corinthians foi o segundo time a parar o Real Madrid. No Mundial de Clubes de 2000, o Timão ficou no 2 a 2 com o time espanhol em jogo marcado pelo golaço de Edilson Capetinha.