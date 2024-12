Corinthians: Empresa que tentou patrocinar Pogba faz maior doação à Arena

A agência vem ensaiando uma aproximação do Corinthians, principalmente após a torcida se animar em ter a patrocinadora na contratação do medalhão francês. O Timão não evoluiu com a negociação.

Após expressarmos o desejo de apoiar o Corinthians, muitos torcedores se mostraram favoráveis a receberem uma contribuição da Fatal Model. Dessa forma, como forma de retribuição a essa receptividade, optamos por doar R$ 200 mil nesta ação incrível que tem envolvido os corinthianos.

Nina Sag, diretora de comunicação da Fatal Model

Edilson, Vampeta e Marcelinho Carioca fizeram parte do anúncio da empresa, publicado em vídeo nas redes sociais.