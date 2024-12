Merecia? Messi recebe apoio de 'parças' e 6% dos votos para melhor do mundo

Lionel Messi ficou em 6º na principal categoria do The Best, mas o craque argentino foi escolhido como melhor do mundo da última temporada por cerca de 6% dos jogadores, técnicos e jornalistas que votaram, recebendo amplo apoio de compatriotas.

O que aconteceu

Messi ficou com 25 pontos totais, praticamente a metade de Vini Jr., que foi coroado na premiação da Fifa. O atacante brasileiro registrou 48 pontos, cinco a mais que o espanhol Rodri, que ficou em segundo.

O astro da Argentina, no entanto, foi escolhido como melhor do mundo por 34 dos 576 votantes. Ao todo, foram 13 votos de atletas, 18 de treinadores e três da imprensa.