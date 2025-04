Alianza Lima x Talleres: Palpite – Copa Libertadores 2025 - 22/04

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Alianza Lima x Talleres Cordoba: Análise dos times

Como chega o Alianza Lima

Na última rodada a equipe do Peru conseguiu um empate inédito ao jogar no Brasil com o São Paulo. A equipe busca a primeira vitória na competição.

Como chega o Talleres

A equipe de Cordoba ainda não pontuou na Copa Libertadores e se quiser pensar em classificação para a próxima fase, ou ainda para disputar a Copa Sul-Americana, precisa começar a pontuar.