NBB divulga agenda e transmissões da primeira semana dos playoffs

Após 306 jogos na temporada regular, os 16 melhores times do NBB 2024/25 entram em quadra para os playoffs. O mata-mata começa nesta terça-feira e promete muita emoção. As séries de oitavas de final serão em uma melhor de cinco jogos, com o primeiro jogo na casa da equipe com campanha inferior.

Vamos para o momento mais importante da temporada! ?