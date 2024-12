'Parecia impossível': Assista ao discurso de Vini Jr. como melhor do mundo

E [quero agradecer] meu time, eles acreditaram que eu poderia fazer a diferença com eles. Quero ficar por muito tempo aqui jogando no Real Madrid.

Vini é o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido.

Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best. Marta recebeu o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela Fifa este ano.

O volante Thiago Maia, do Internacional, levou o prêmio Fair Play em reconhecimento à sua atuação em resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

E o menino Guilherme Gandra Moura, de dez anos, foi eleito o Torcedor do Ano. Mais conhecido como Gui, o torcedor mirim do Vasco sofre de epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento, e foi reconhecido por sua história de força e inspiração.

Os prêmios The Best da Fifa são votados por torcedores, treinadores, jogadores e jornalistas.