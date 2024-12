The Best: em quem brasileiros e estrelas votaram para melhor jogador

A Fifa divulgou a lista dos votos que elegeram Vini Jr. como melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17).

Quem votou em quem?

A eleição foi decidida com votos de quatro "grupos": capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e torcedores. Cada agrupamento teve peso de 25% no resultado.

Seis brasileiros votaram e todos colocaram Vini Jr em primeiro: os técnicos Dorival Júnior (seleção brasileira), Sylvinho (seleção da Albânia), Juliano Antonio (seleção de Vanuatu) e Vinícius Eutropio (seleção de Brunei), o lateral-direito Danilo (capitão do Brasil) e o jornalista Carlos Eduardo Mansur, da Globo.