Botafogo-SP lança novo uniforme para a temporada de 2025; veja detalhes

O Botafogo-SP, em parceria com a Volt Sport, lançou oficialmente o novo uniforme principal para a temporada 2025. A camisa combina inovação tecnológica com elementos clássicos que resgatam a essência do Tricolor de Ribeirão Preto.

Com predominância da cor branca e listras horizontais em preto e vermelho no peito, o modelo apresenta oferece conforto, flexibilidade e mobilidade aos atletas. A peça traz recortes estratégicos nas costas, ombros e mangas para melhorar o desempenho esportivo.

Outro destaque do uniforme é a tecnologia Dry Ray, exclusiva da Volt Sport, que garante alta respirabilidade e rápida absorção do suor, proporcionando conforto térmico durante a prática esportiva.