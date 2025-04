Em Curitiba, Vasco encerra preparação para o duelo contra o Operário-PR pela Copa do Brasil

O Vasco encerrou, na manhã desta quarta-feira, em Curitiba, sua preparação para o duelo contra o Operário-PR, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Germano Kruger.

Esse foi o último treino do Vasco antes de seguir viagem para Ponta Grossa, no Paraná. A delegação da equipe já estava em Curitiba desde a última terça-feira.

Para o duelo, o técnico interino Felipe não poderá contar com Maurício Lemos e Dimitri Payet. O zagueiro intensificou as atividades de recuperação, conciliando com trabalhos no campo. O meio-campista, por sua vez, já realiza condicionamento físico e corridas no gramado.