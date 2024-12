Santos demonstra interesse na contratação de Tiquinho Soares, do Botafogo

Com o objetivo de melhorar seu elenco para a temporada de 2025, o Santos está interessado na contratação do atacante Tiquinho Soares, atualmente no Botafogo. A diretoria do Peixe, liderada por Marcelo Teixeira, já procurou o staff do jogador, restando apenas um alinhamento com o Glorioso.

O nome de Tiquinho Soares surgiu após análises realizados pelo scout do Santos, que pensa no atleta de 33 anos como o possível principal jogador ofensivo da equipe já a partir do Campeonato Paulista, que se inicia em 15 de janeiro. Entretanto, ainda não há proposta na mesa do Botafogo pelo centroavante.

A informação sobre o interesse do Santos em Tiquinho Soares foi inicialmente dada pelo GE e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.