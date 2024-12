Dirigente do Al-Hilal comenta possível interesse em CR7 para Super Mundial

Cristiano Ronaldo no Al-Hilal para a disputa do Super Mundial de 2025? Para o CEO do clube saudita, Esteve Calzada, a especulação não passa de "ficção científica". Questionado sobre uma possível contratação do atacante — atualmente no Al-Nassr — para substituir Neymar, o dirigente negou qualquer interesse.

Soa como ficção científica. [...] CR7 não é nosso jogador, então é muito difícil comentar isso. Ele não está livre no mercado no momento, então não é bom falar sobre esse assunto. Esteve Calzada, ao portal GiveMeSport

O que aconteceu

O futuro incerto de Neymar no Al-Hilal levantou especulações sobre a possível vinda de CR7. O português tem contrato com o Al-Nassr até julho de 2025 e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.