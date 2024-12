Ex-Real opina sobre Vini: 'Tem que ser mais respeitoso se quer ser como Messi ou CR7'

Hoje com 37 anos de idade, Khedira se aposentou do futebol em 2021. Durante sua carreira, ele teve passagens por Stuttgart, Real Madrid, Juventus e Hertha Berlim. O volante também foi presença constante na seleção alemã e esteve no elenco campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

A passagem de Khedira pelo Real Madrid durou cinco anos, entre 2010 e 2015. No período, ele conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça da Europa, um Campeonato Espanhol, duas Copas da Espanha e uma Supertaça da Espanha. Foram nove gols marcados em 161 jogos oficiais.