Voos de outros brasileiros ao Mundial tiveram sono, 'treino' e champanhe

Ainda assim, tinha tanto espaço que os jogadores fizeram um treino no avião. Movimentação física e cognitiva.

A delegação do Fluminense, em 2023, também usou avião da Qatar Airways para ir à Arábia Saudita. Jogadores e comissão técnica ainda foram acompanhados por mulheres e crianças.

Foi um fretamento considerado caro pela diretoria, só que o valor recebido de premiação no Mundial cobriu os custos do avião e logística. A ida e a volta foram no mesmo modelo.

Os jogadores ficaram na executiva. Quem era da delegação e não tinha cadeira na área premium conseguiu se espalhar ao longo do avião, nas poltronas do corredor central. Mas não no chão.

"Tem que aproveitar ao máximo, com uma taça de champanhe", dizia Germán Cano na primeira classe do voo do ano passado.

No caso do Flamengo, até a distância em relação ao destino final foi vantagem na comparação com o Botafogo. O Mundial 2022 foi disputado no Marrocos, justamente onde o voo alvinegro parou para reabastecer, "quebrando" a viagem e aumentando o tempo até Doha, neste ano.