Mesmo com Facundo, Palmeiras ainda busca uma estrela para vestir a camisa 9

O Palmeiras está próximo de fechar a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, por cerca de R$ 84 milhões, mas seguirá no mercado da bola atrás de outro atacante: um camisa 9 com status de estrela para resolver um dos maiores problemas da equipe durante o ano de 2024.

O que aconteceu

Alívio milionário com Dudu é garantia de nova estrela no Palmeiras. O Alviverde negocia uma rescisão amigável com Dudu para que ele assine contrato com o Cruzeiro. Com a saída do camisa 7, o clube estima uma economia de R$ 25 milhões com salários e imagem, o que possibilitaria a chegada de uma nova estrela no plantel de Abel Ferreira.

Pressão em Anderson Barros também promete esquentar mercado alviverde. Leila Pereira cobrou o diretor de futebol após a última rodada do Brasileirão no Allianz Parque, e existe uma grande expectativa para os resultados da temporada que está por vir.