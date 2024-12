Leila quebra protocolo e 'enquadra' elenco em vestiário do Palmeiras

Postura do time contra o Botafogo já tinha incomodado a dirigente. Leila também não gostou da entrega da equipe na derrota por 3 a 1 contra o Botafogo. O time jogava em casa para ficar muito próximo do tricampeonato consecutivo, mas falhou em novo grande jogo da temporada.

Outras eliminações não tiveram cobrança dessa forma, mas dessa vez Leila precisou quebrar protocolo. Pessoas próximas afirmam que a presidente não tem esse perfil, mas ao sentir a falta de comprometimento precisou tomar uma nova medida.

Na avaliação da diretoria, as quedas para o Botafogo na Copa Libertadores e para o Flamengo na Copa do Brasil foram no detalhe — o que não é o caso das derrotas para o Botafogo e o Fluminense. O time deu o seu máximo nas duas eliminações, e caiu por "gols nos milímetros" como classificou Abel Ferreira.

Cobrança não significa mudança de direção no Palmeiras. Leila Pereira entende que não há motivo para a demissão de Anderson Barros no momento e ele segue no clube.

A bronca de Leila é por uma melhora coletiva de todos que trabalham no clube para um 2025 ainda mais vitorioso.