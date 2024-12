Palmeiras tem caminhos definidos por futuro de três atletas; veja situações

Fim da era Dudu. O atacante vai rescindir com o clube depois de uma trajetória iniciada há quase uma década. A saída vai gerar um alívio de cerca de R$ 25 milhões aos cofres palmeirenses. Depois da polêmica no meio do ano, o futuro de Dudu deve ser, de fato, o Cruzeiro — apesar do interesse recente do Santos.

2025 é logo ali?

O Palmeiras voltará aos gramados em pouco mais de um mês. O time estreia no Campeonato Paulista na semana do dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, em casa. O alviverde busca o tetracampeonato estadual.