Para economizar R$ 25 milhões, Palmeiras oferece rescisão amigável a Dudu

O Palmeiras quer uma rescisão amigável com Dudu para encerrar o ciclo do jogador que está no clube desde 2015. A tendência é que o jogador aceite a proposta e assine um contrato com o Cruzeiro, apesar de ter tido uma proposta do Santos.

O principal motivo para isso é que o clube avalia que ele já não vive mais sua melhor fase técnica e que o custo-benefício não é bom. Com a saída de Dudu, o Alviverde economiza pelo menos R$ 25 milhões com salários e imagem do atleta. Esse valor poderia aumentar com pagamento de bichos e eventuais premiações.

Além disso, o jogador ficaria em uma situação delicada no clube a partir do ano que vem por conta de uma cláusula contratual que garante renovação automática por mais uma temporada caso ele consiga atingir um determinado número de partidas.