Presidente de federação detona Mirassol na Série A: 'Quem vai assistir?'

O presidente da FPF disse que quer uma "regra" que proteja equipes mais tradicionais. Ele citou exemplos de times que considera da elite.

Clube de Série A é Flamengo, Corinthians, não sei o quê, não sei o quê, e no segundo escalão, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport... Eu não tenho nada contra clube de empresário, não, mas deveria ter regra [a favor de clubes com tradição], como tivemos outrora, na época de Ricardo Teixeira. Nós deveríamos ter travas de segurança que fizessem com que a Série A fosse blindada para você privilegiar [clubes de torcida]. As pessoas acham isso errado, dizem que é politicamente incorreto, mas eu sou pragmático. Imagina se daqui a pouco eu estiver na Série A: Mirassol, Novorizontino, Athletic.

Mirassol consegue acesso inédito

O Mirassol foi o vice-campeão da Série B de 2024 e conquistou seu primeiro acesso à elite do Brasileirão. A equipe paulista subiu ao lado de Santos, Ceará e Sport.

O time do interior de São Paulo chega à elite com projeto de sucesso. O clube investiu pesado em um CT moderno e vem colhendo os frutos. O Leão disputa a elite do Campeonato Paulista e teve ascensão meteórica no cenário nacional.

O Mirassol foi campeão brasileiro da Série D em 2020 — taça conquistada em 2021 devido à pandemia —, levantou o título da Série C em 2022, se estabilizou na Série B em 2023 e subiu à elite em 2024.