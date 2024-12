Chefe saudita da Copa-34 admite problemas: 'Detectamos antes de todo mundo'

Copa prevê 15 estádios. Não é muito?

"Somos um país de 35 milhões, 65% deles jovens, que ama o futebol. É muito parecido com o Brasil. Então, temos público para encher os 15 estádios. Hoje, é verdade, temos uma diferença entre a demanda de ingressos e a paixão da população. O plano é aproveitar o impulso que novos estádios causam para que as ocupações aumentem. Mas somos um povo apaixonado por futebol e esses estádios seriam construídos de qualquer maneira, com Copa do Mundo ou não. Eles fazem parte da Visão 2030".

Na última temporada do Campeonato Saudita, apenas três dos 18 clubes ocupavam mais do que 50% dos estádios em que jogavam e apenas dois deles, o Al Ittihad e o Al Ahli, colocaram mais de 15 mil torcedores na arquibancada em cada partida. Em comum, os dois jogam no King Abdullah Sports City, estádio moderno da cidade de Jeddah.

Cristiano Ronaldo no Al Nassr. No Campeonato Saudita, jogos e treinos são sempre à noite, por causa do calor Imagem: Divulgação/X/Al Nassr

Copa terá de ser disputada no fim do ano?

"Estamos abertos para realizar a Copa do Mundo em qualquer período do ano. Se for no verão, teremos soluções. Se for no inverno, também temos soluções. Estamos abertos a discutir o que for melhor para o torneio", avisa AlKassin.