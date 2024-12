Arsenal bate Monaco com Jesus protagonista e salta para o G-3 da Champions

Os Gunners chegam a 13 pontos e saltam da décima para a terceira colocação da Champions League, ficando mais perto das eliminatórias com mais duas rodadas pela frente na primeira fase. Já o Monaco estaciona nos dez pontos e fica com o 14º lugar.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A Champions League agora só volta a campo em 2025. O Monaco joga no dia 21 de janeiro, contra o Aston Villa, no Stade Louis II, enquanto o Arsenal enfrenta o Dínamo Zagreb no dia seguinte, em mais um jogo no Emirates. Os jogos são válidos pela sétima rodada.

O próximo compromisso do Arsenal é no sábado (14), contra o Everton, em casa, às 12h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O Monaco também joga no sábado, às 17h, contra o Stade de Reims, fora de casa, pela 15ª rodada do Francês.

Como foi o jogo

Com espaço de sobra na defesa do Monaco, que até chegou a assustar no começo, o Arsenal criou um festival de chances na etapa inicial e poderia ter ido para o intervalo com uma goleada no placar. Mas só Saka aproveitou a sua oportunidade após assistência primorosa de Gabriel Jesus, enquanto Odegaard, Gabriel Martinelli e o próprio Gabriel Jesus (duas vezes) perderam grandes chances de mandar para as redes.

O Monaco se soltou após o intervalo (com a troca do meio-campista Magassa pelo meia-atacante Minamino) e passou a incomodar o Arsenal, mas não aproveitou os espaços e viu a defesa fazer uma lambança para Saka ampliar. Ainda deu tempo de Kehrer fazer contra e fechar a conta do jogo.