Advogado se pronuncia após ex-presidente da Mancha se entregar à polícia

Jorge, ex-presidente da Mancha Verde, na chegada ao DHPP Imagem: Flavio Latif/UOL

O ex-presidente da Mancha, que renunciou ao cargo no início dessa semana, estava foragido da Justiça desde novembro. A polícia realizou no início do último mês uma operação para cumprir mandado de prisão contra Jorge e outras lideranças da organizada, mas não localizou os alvos. O caso, inicialmente sob responsabilidade da Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), agora está com o DHPP.

Ele se entregou 44 dias depois da emboscada organizada por palmeirenses contra torcedores do Cruzeiro em Mairiporã (SP). A investigação policial mapeou que cerca de 150 pessoas participaram do ataque ocorrido na madrugada do dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias. O reconhecimento de parte deles foi possível por gravações de câmeras de monitoramento e por imagens divulgadas nas redes sociais.

Felipe Mattos dos Santos, o Fezinho, é vice-presidente da Mancha Verde Imagem: Reprodução

O vice-presidente da Mancha, Felipe Mattos, também se entregou à polícia e está preso. Fezinho, como era conhecido, também estava foragido e compareceu na unidade policial nesta quarta. Ele foi reconhecido em imagens de câmeras de monitoramento nos arredores do local do ataque, em Mairiporã (SP), usando uma vestimenta camuflada.