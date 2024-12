'Presidente da resenha', Ricardo Rocha defende Abel Ferreira após críticas

Ricardo Rocha, ex-zagueiro que integrou o grupo campeão da Copa de 1994, defendeu o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, alvo de críticas por conquistar apenas o Campeonato Paulista em 2024.

"Vou mandar uma mensagem para o Abel. Ele foi campeão paulista, vice brasileiro, e ainda assim criticam? O que esse cara construiu no Brasil é impressionante. Brasileiro é muito difícil. O Botafogo montou um grande time, o Flamengo tem elenco forte, o Atlético-MG quase caiu. Não gosta do cara? Fala isso, mas dizer que foi uma vergonha? Não faz isso. Ele é um ótimo treinador."

Na segunda-feira (9) ele participou da gravação da 21ª edição do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, premiação que celebra os destaques do futebol brasileiro. O evento também prestou homenagem ao elenco campeão da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, em iniciativa da Fundação Cásper Líbero.