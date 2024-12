Felipão analisa saída de Renato, exalta Estêvão e se solidariza com Abel

Eu, dar dica para o Abel? Posso me manifestar só como técnico e em total solidariedade ao Abel. Nos últimos 30 a 50 anos, não teve ninguém que ganhou tantos títulos que nem o Abel lá no Palmeiras. Quando fizer alguma crítica, tem que se pensar nisso também. Não é porque não ganhou titulo em um ano que deia de ser um dos melhores que o Palmeiras já teve. A minha dica é que continue o trabalho da forma como sempre fez.

Tenho conversado com Dorival e Rodrigo Caetano. Uma das cosias que me falam é que este menino chama a atenção de quem trabalha na seleção brasileira pela forma como se comporta como jogador e pessoa. Nós só gostaríamos que ele continuasse fazendo aquilo que ele faz pelo Palmeiras lá no Chelsea. Ousadia, drible, velocidade, vontade de jogar futebol, que continue assim. Os seus colegas vão entender que podem ter situações que possam compensar o Estêvão para que ele faça mais pelo grupo.

O que aconteceu

Felipão atendeu a imprensa no Bola de Prata 2024, premiação da ESPN que elege os melhores do Campeonato Brasileiro. O evento ocorreu nesta tarde (9), em São Paulo

Ele negou que tenha tido contato com Grêmio ou com Renato sobre a saída do treinador da equipe, que não teve contrato renovado. Ídolo gremista, o técnico de 76 anos fez mistério sobre o futuro.

Felipão ainda exaltou Estêvão, fenômeno de 17 anos. A joia palmeirense, que já está vendida ao Chelsea, brilhou na temporada e roubou a cena na cerimônia ao faturar três prêmios, entre eles o Bola de Ouro, sendo eleito o melhor jogador do campeonato.