Fabinho Soldado aponta renovações e possíveis saídas do Corinthians em 2025

Sobre o Giovane, é uma decisão dele. Não teve outra sinalização do atleta. Enquanto isso, nosso compromisso com ele, enquanto tem um contrato, permanece. Sempre foi e continuará sendo a nossa intenção a permanência, um jogador que a gente entende que ainda não alcançou o seu ápice. O Corinthians tem muito a fazer para ele, tomara que, em algum momento, ele entenda isso. O Corinthians é maior do que tudo, acima de qualquer atleta, de qualquer jogador, de qualquer treinador. Nós estamos aqui para fazer um trabalho digno, correto, pelo Corinthians, e vai ficar no clube aquele jogador que queira ficar, aqueles que querem realmente vestir essa camisa e aqueles que estão focados para buscar todos os objetivos de 2025 juntos.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians

As permanências no elenco, praticamente confirmadas, são do meia André Carrillo e dos atacante Romero e Talles Magno. Após a vitória sobre o Grêmio, no último domingo (8), Talles afirmou que "só falta a papelada" para estender seu vínculo com o clube até o fim de 2025. Romero também sinalizou o desejo de continuar vestindo a camisa do Timão pelo terceiro ano seguido.

Eu vou colocar o Romero junto com outros companheiros. Porque aí eu tenho o Romero, eu tenho o Carrillo, que está em uma ampliação [de contrato]... O Talles já demonstrou o interesse de também do seu contrato [ser estendido]. Então, todos esses jogadores são do interesse do Corinthians. O Romero tem uma cláusula no seu contrato, que existe essa renovação automática. Já começamos a conversa com seus representantes. O quanto antes, eu também espero que esse assunto também esteja resolvido. A nossa intenção é permanecer com todos.

Fabinho Soldado

Emprestados podem voltar

A reportagem também apurou que emprestados pelo Corinthians podem ganhar chance com Ramón Díaz. A expectativa é que de que pelo menos um seja incorporado ao time. Ainda não há uma decisão da comissão técnica, mas há boas chances para o lateral-direito João Pedro e o volante Roni.

Enquanto João Pedro atuou pelo Ceará, Roni vestiu a camisa do rebaixado Atlético-GO em 2024.