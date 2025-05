Com jovem da base, Corinthians divulga relacionados para pegar Racing-URU; veja

A delegação alvinegra desembarca em Montevidéu ainda nesta quarta-feira. O duelo com o Racing-URU está agendado para as 19h (de Brasília) desta quinta, no Estádio Centenário.

O Timão se encontra em situação complicada na Sul-Americana. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados, e precisa de uma vitória para se manter vivo. Se for derrotado, está eliminado da competição.