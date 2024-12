Palmeiras encara time de Messi e pode ter oitavas da morte no Super Mundial

O Palmeiras conheceu nesta quinta-feira (5) os seus adversários no Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano que vem. O Alviverde sofreu nos sorteios de mata-mata deste ano: na Copa Libertadores pegou o campeão Botafogo nas oitavas, e na Copa do Brasil enfrentou o campeão Flamengo, também nas oitavas. Dessa vez, o time de Abel Ferreira teve sorte.

O grupo do Palmeiras

Inter Miami

O time de Lionel Messi e companhia enfrenta o Palmeiras pela primeira vez. As equipes nunca se enfrentaram.

Na última temporada, o time do astro argentino foi eliminado nas quartas de final da MLS para o Atlanta United, e também caiu nas quartas da Copa dos Campeões da Concacaf para o Monterrey, do México.