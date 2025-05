MC Poze rebate atacante do Mirassol que detonou Memphis por cavadinha

Rafa Silva, do Mirassol, detona Memphis Depay, do Corinthians, em suas redes sociais Imagem: Reprodução

Rafa Silva, que viu o jogo pela televisão, detonou Memphis Depay em duas línguas após o apito final. O jogador escreveu em português e também em inglês, língua que o holandês fala em suas entrevistas

O atacante do Mirassol disse que era fã do camisa 10 do Corinthians e que não sabe o verdadeiro significado de favela. Ele também afirmou que Memphis não passa de um personagem e marcou o perfil do holandês na postagem.

O que Rafa Silva escreveu sobre Memphis