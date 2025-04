Pressionado, Caixinha assume culpa no Santos e diz: 'Isso me dá mais força'

Apesar da pressão, o técnico disse que está convicto na melhora do Santos e que essa situação dá mais força para continuar.

A diretoria, porém, reavalia a permanência de Pedro Caixinha. O presidente Marcelo Teixeira está muito decepcionado com o trabalho até aqui.

Assumo esse início ruim, os resultados falam por si. Os resultados marcam a diferença para os treinadores, mas isso não muda nada em mim, a forma como eu vejo o jogo, como me pré-disponho a trabalhar. Não muda nada sobre a minha crença na capacidade de levar ao grupo a fazer o que temos capacidade. Isso me dá mais força, tenho essa força interior em mim e nesses momentos dou mais e melhor de mim Pedro Caixinha, em entrevista coletiva

Avaliação do jogo contra o Fluminense

"Tivemos tempo para trabalhar ao longo da semana, era o que acreditávamos para esse jogo. Fomos muito bem, principalmente no jogo de preparação, e hoje inexplicavelmente não conseguimos jogar com a bola e nem agressivos na pressão alta na zona mais adiantada de campo. O adversário foi ligeiramente superior, nos fez defender em zonas mais baixas. Em zonas mais baixas, nos defendemos bem, tivemos mais controle com a bola, não cedemos tantas chances, mas não tivemos capacidade de criar no primeiro tempo. No intervalo, fizemos as alterações, com oportunidade de ter mais a bola. Quisemos arriscar, sabíamos que arriscaríamos com o Neymar e o Soteldo, em termos do que queríamos. E o Deivid a ideia era aumentar a pressão sobre zagueiro, com maior capacidade para atacar as costas. Tivemos mais a bola com o Neymar, com o Bontempo tivemos mais bola também, mas nunca capacidade de levar perigo à última zona. Existia ataque na profundidade, queríamos explorar isso no fim e nunca conseguimos fazer. Depois acontece o gol quando todo mundo imaginava o empate. Pelo que o Fluminense fez, no volume de jogo, acho que foram merecedores".