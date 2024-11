Pôster do Mundial ignora Neymar, melhor do mundo e tem reserva do Palmeiras

O pôster do Super Mundial 2025, divulgado nesta quinta-feira (14) pelo perfil oficial da competição, trouxe algumas curiosidades ao representar os participantes do torneio, que será disputado entre junho e julho. A Fifa escolheu um jogador de cada clube classificado.

O Al-Hilal não foi representado pelo astro Neymar. Quem aparece na imagem é o atacante Mitrovic, artilheiro máximo da equipe na atual temporada com 19 gols em 18 jogos.

Rodri, meio-campista que faturou o prêmio de melhor do mundo na Bola de Ouro, também acabou ignorado: o Manchester City aparece em destaque no pôster com uma foto de Haaland, outra figura importante do elenco de Pep Guardiola.