Torcida Jovem cobra elenco do Santos após derrota e pede saída imediata de Caixinha à diretoria

A Torcida Jovem, organizada do Santos, fez duras cobranças após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores exaltaram o apoio dado no setor visitante do Maracanã, palco do jogo, cobrou o elenco e revelou o pedido à diretoria para a saída do técnico Pedro Caixinha.

"Tornamos público o contato já realizado da Torcida Jovem com a direção do clube, pedindo pela troca imediata no comando técnico do elenco, e um choque de realidade nesses jogadores que há quase dois meses não conseguem ganhar uma partida de campeonato", diz trecho da nota.

O Peixe foi derrotado no apagar das luzes, com um gol de Samuel Xavier, nos acréscimos. Com o resultado, a equipe deu sequência à fase ruim e segue sem vencer no Brasileirão. Em três rodadas, apenas um ponto ganho, no empate com o Bahia, na última rodada. No fim do jogo, Neymar juntou o grupo pra saudar os torcedores presentes.