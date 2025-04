Igor Gomes ressalta entrega do Atlético-MG em empate, mas diz: "Temos muito a evoluir"

O Atlético-MG empatou com o Vitória em 2 a 2 neste domingo, no Mineirão, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do Galo, o meia Igor Gomes ressaltou a entrega do grupo pelo resultado.

O time mandante viu o Vitória abrir o placar no início do segundo tempo, mas conseguiu a igualdade com Fausto Vera. Em seguida, o time baiano voltou à frente do placar, e o Atlético-MG teve que buscar o empate novamente.

"Sobre quem fez os gols, tanto eu quanto o Fausto trabalhamos bastante. Foi válido não só pelo gol, mas pela entrega e pelo o que mostramos todo dia, procurando mais espaço e ingressando cada vez mais nas partidas. Mediante tudo isso, é um resultado que não agrada a nós. 2 a 2, um empate dentro de casa onde a gente procura sempre vencer. Mas ressaltar a entrega do grupo que acreditou até o final. Não é fácil ficar duas vezes atrás do placar e buscar o resultado", disse Igor Gomes após o jogo, ao Sportv.